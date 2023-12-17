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Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, Çorum İl Sağlık Müdürü V. Dr. Arif Pilgir, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Barış, hastane yöneticileri, tıp fakültesi öğretim üyeleri, tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık personeli katıldı.



Açış konuşmalarının ardından Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş, “HIV Enfeksiyonu Dünyada ve Ülkemizde Durum” adlı konuşmasında HIV enfeksiyonunun dünyadaki artış hızında azalma olduğunu ancak Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz bölgesinde artışın devam ettiğine dikkat çektir.

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ünsal Savcı “HIV Enfeksiyonu Tanı Süreci ve Yönetimi” ile ilgili bilgiler verirken, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Yapar “HIV ve Damgalama ”başlıklı konuşmasında HIV pozitif bireylerin toplum içinde damgalanmasının HIV tanısı ve tedavisinde gecikmelere yol açabilecek tehlikeli bir durum olduğunu ifade etti.