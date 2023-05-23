HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, bu kapsamda KOSGEB binasının Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu OSB Yerleşkesi olarak hazırlandığını bildirdi.

Rektör Öztürk, uygulamalı eğitimin önemine vurgu yaparak, “Belirli programlarda eğitime OSB'de başlıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz, teorik bilgilerini uygulama fırsatı bularak iş hayatına daha donanımlı ve tecrübeli başlayabilecekler” dedi.

Öztürk, ayrıca, bu hamlenin sanayi işbirliğini daha da güçlendireceğini ve öğrencilerin yerel sanayi kuruluşları ile iletişim kurma fırsatı yakalayacağını ifade etti.

Prof. Dr. Öztürk; “Bu yenilikçi ve uygulamaya dayalı eğitim yaklaşımı sayesinde Çorum OSB’deki yerleşkeye taşınan mesleki eğitim programları, üniversitenin iş dünyasıyla olan bağlarını kuvvetlendirecek ve mezunların istihdam edilebilirliğini artıracak” dedi.