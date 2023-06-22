Spor Bilimleri Fakültesi 15 Temmuz Spor Kompleksi'nde fakülte ve yüksekokullarda dereceye giren öğrencilerin katılımı ile mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, akademisyenler, öğretim görevlileri ile öğrenciler ve velileri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üniversitesi’nin geleceğinin çok parlak olduğunu söyledi.

Özellikle 2000 yılı sonrası kurulan üniversitelerin kendi girişim şartları dikkate alındığında Hitit Üniversitesi’nin Çorum’dan aldığı güç ve dinamikleri etkin bir şekilde kullandığının altını çizen Rektör Öztürk, “Bize emanet edilen gençlerimizi de bu perspektif ile eğitim hayatlarında her türlü alt yapıya, vizyona sahip olduğunu ortaya koyan bir üniversite olarak karşınızda. Üniversitemizin geleceği çok parlak. Üniversite olarak en önemli miladımız makine imalat teknolojilerinde Çorum’un imalat altyapısı gençlerimizin enerjisi ile birleştiğinde ilimize, bölgemize ve çok büyük bir yatırım olduğunu ilerleyen yıllarda göreceğiz. İki yıl içerisinde atılan adımlar gelinecek noktayı bize müjdeliyor.” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da bir konuşma yaparak mezunları tebrik etti. Vali Mustafa Çiftçi de yaptığı konuşmada, mezunları tebrik ederek hayatlarında başarı diledi.

Programın devamında okul birincisi Didem Soysalbaş mezun olan öğrenciler adına bir konuşma yaptı. Ardından fakülte ve meslek yüksekokullarında ilk 3’e giren öğrencilere ödüllerini Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri takdim etti.

Tören sonunda öğrenciler keplerini havaya atarak mezuniyet sevinci yaşadı.