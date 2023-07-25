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Hitit Üniversitesi, aday öğrencilere, velilere ve rehber öğretmenlere yönelik etkin tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek ve öğrencilerin tercihlerinde destekte bulunmak üzere Üniversite Tercih Destek Platformu’nu kurdu.

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüste 25 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri arasında faaliyetlerini sürdürecek olan Üniversite Tercih Destek Platformu ile aday öğrenciler, başta Hitit Üniversitesi olmak üzere farklı üniversitelerden tercih etmek istedikleri bölümlere dair merak ettiklerini sorabilecek.

AKADEMİSYENLER HAZIR BULUNACAK

Üniversite Tercih Destek Platformu ile 25 Temmuz – 4 Ağustos tarihleri boyunca fakülte ve meslek yüksekokullardan akademisyenler hazır bulunacak.

Aday öğrenciler ve veliler, akademisyenlerden yüz yüze bilgi alma imkanı bulacak ve tercihlerini yapmadan önce diledikleri bölümü detaylı tanımış olacaklar.

SERVİSLE ULAŞIM İMKANI

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek programa aday öğrenciler ve aileleri, Saat Kulesi’nden her saat başı hareket edecek olan ring servislerle ulaşım sağlayabilecek.