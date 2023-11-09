Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü ve Çorum Belediyesi’nin katkılarıyla tarihi ve turistik yerlere yönelik düzenlenen geziye Kulüp Akademik sorumlusu Öğr. Gör. Sefa Üzbey, Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencisi Genç Tema Kulüp Başkanı Serap Kutucu ve kulüp yöneticileri ile 60 öğrenci katıldı.



Ayrıca geziye katılan öğrencilere Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Doç. Dr. Kudret Sezgin ile Arkeoloji Bölümü öğrencisi Burcu Eker rehberlik yaptı.



Geziye katılan öğrencilere Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı ikramlarda bulundu. Öğrenciler, ören yerlerini tanımanın yanında, düzenlenen etkinlik ile eğlendiler ve sınav öncesi moral depoladılar. Ayrıca Alacahöyük, Boğazkale ve Yazılıkaya’da Genç Tema Kulübü öğrencileri çevre temizliği de yaparak güzel bir gün geçirdiler.