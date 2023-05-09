Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ÜNİLİG Türkiye Judo Şampiyonası 3-5 Mayıs tarihleri arasında Sinop'ta yapıldı. 45 üniversiteden 200'e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada Çorum'u Hitit Üniversitesi'nde eğitim gören sporcular temsil etti. Engin Tosun ve İbrahim Bolat oyuncu grubu ile kata kategorisinde mücadele eden Çorum Hitit Üniversitesi erkek takımı Türkiye şampiyonu olurken, İrem İstanbullu ve Şeyma Yağlı ile kadın kata kategorisinde mücadele eden Hitit Üniversitesi kız takımı ise üçüncü olarak tamamladı.

Ayrıca 60 kiloda ferdi olarak tatamiye çıkan İbrahim Bolat Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, spor organizasyonlarında Hitit Üniversitesinin başarılarının devam ettiğini söyledi.

Hitit Üniversitesi öğrencilerinin farklı branşlarda önemli başarılar elde etmeye devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Öztürk, "Judo Şampiyonasında ter döken öğrencilerimiz ile hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin mücadelelerini Türkiye şampiyonluğu ve üçüncülükle taçlandırmaları gurur verici. Hepsini kutluyorum" dedi.

(Rıfat KARA)