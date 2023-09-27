Tahmini Okuma Süresi: dakika

*** Konser, Dr. Önder İpek’in tanıtıcı sunumunun ardından Hitit Ensemble Grubu’nun performansıyla başladı. Hitit sazlarıyla tarihe yolculuğun ardından, Rusya’dan gelen Verband Grubu, geleneksel sazlarıyla muhteşem bir performans sergiledi. Böylelikle, iki dost ülke, tüm dostlara barış ellerini birlikte uzatmış oldu ve insanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması Kadeş, adeta bir kez daha imzalandı.

*** Konsere, Rusya Ticaret Mümessilliği Müsteşarı Denis Simonov, Rusya Büyükelçiliği Kültür Ateşesi Evgeniy Bahrevskiy, Rus Evi Başkanı Aleksandr Sotniçenko, çok sayıda Rus iş insanı, Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Anadolu Medeniyetler Müzesi Müdürü Yusuf Kıraç, Yüksek Yargı Mensupları, Çorum Eski Valisi Mustafa Toprak ve Vakıf 19 Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.