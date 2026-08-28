Türkiye Ulusal Ajansı tarafından açıklanan 2026 yılı sonuçlarına göre Hitit Üniversitesi; yükseköğretim, gençlik ve gönüllülük alanlarında toplam 414 bin 810 Avro hibe almaya hak kazandı.

Üniversiteye Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu kapsamında 135 bin 984 Avro, Erasmus+ KA131 Yükseköğretim Öğrenci ve Personel Hareketliliği kapsamında 172 bin 950 Avro, Erasmus+ KA171 Uluslararası Kredi Hareketliliği kapsamında 47 bin 171 Avro ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında 58 bin 705 Avro hibe tahsis edildi.

Elde edilen hibelerle Hitit Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personeline sunulan uluslararası hareketlilik olanaklarının çeşitlendirilmesi, yeni ülkeler ve kurumlarla iş birliklerinin geliştirilmesi ve Çorum'un uluslararası öğrenci ve gençlik faaliyetlerindeki görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

ULUSLARARASI HAREKETLİLİK AĞI 13 ÜLKEYLE GENİŞLİYOR

Hitit Üniversitesinin 2026 yılı KA171 projesiyle uluslararası hareketlilik ağı daha geniş bir coğrafyaya taşınıyor.

Proje kapsamında ABD, Bangladeş, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Filistin, Lübnan, Ürdün, Kazakistan, Etiyopya ve Nijerya ile öğrenci ve personel hareketliliklerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Hitit Üniversitesi öğrencileri ile akademik ve idari personeli söz konusu ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarında hareketlilik gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda anlaşmalı kurumlardan öğrenci ve personel de Hitit Üniversitesinde misafir edilebilecek.

Böylece Üniversitenin uluslararası akademik hareketlilik ağı Avrupa'nın ötesine taşınarak Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Orta Doğu'dan Orta Asya ve Afrika'ya, Asya'dan Amerika'ya uzanan geniş bir coğrafyaya ulaşacak.

GENÇLİK AKREDİTASYONU İLE YENİ DÖNEM

Hitit Üniversitesi, 2026 yılında ilk kez Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu kapsamında hibe almaya hak kazanarak uluslararasılaşma çalışmalarına gençlik faaliyetlerini de daha güçlü şekilde dâhil etti.

Akreditasyon kapsamında tahsis edilen 135 bin 984 Avro destekle Çorum'da ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde gençlik değişimleri ile gençlik çalışanlarının hareketlilik faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Farklı ülkelerden gençleri ve gençlik çalışanlarını bir araya getirecek faaliyetlerde kültürlerarası öğrenme, aktif vatandaşlık, çevre ve iklim değişikliği, dijital dönüşüm, sosyal kapsayıcılık ile gençlerin kişisel ve mesleki gelişimleri gibi alanlarda çalışmalar yürütülecek.

Bu çalışmalarla Hitit Üniversitesi, yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliklerinin yanı sıra uluslararası gençlik faaliyetlerini de düzenli olarak gerçekleştiren bir kurum olarak faaliyet alanını genişletecek.

AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI'NDA İKİNCİ YIL

Hitit Üniversitesi, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamındaki çalışmalarını da ikinci yılında büyüterek sürdürecek.

2026 dönemi için alınan 58 bin 705 Avro hibe ile daha fazla öğrencinin Avrupa'daki gönüllülük faaliyetlerinden yararlanması hedefleniyor.

Program kapsamında 18-30 yaş arasındaki gençler, Avrupa'nın farklı ülkelerindeki kurum ve kuruluşlarda sosyal içerme, çevre, kültür ve benzeri alanlardaki gönüllülük faaliyetlerine katılabiliyor. İki haftadan 12 aya kadar sürebilen faaliyetler, öğrencilere farklı kültürleri tanıma ve uluslararası deneyim kazanma fırsatı sunuyor.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR

ÖĞRENCİ VE PERSONELE DAHA FAZLA ULUSLARARASI FIRSATHitit Üniversitesinin 2026 yılında elde ettiği toplam 414 bin 810 Avroluk hibe ile uluslararası faaliyetlerin hem kapsamı hem de çeşitliliği artırılacak.KA131 ile Avrupa ülkelerine yönelik öğrenci ve personel hareketlilikleri sürdürülürken, KA171 ile Avrupa dışındaki ülkelerle karşılıklı hareketlilik ağı genişletilecek. Gençlik Akreditasyonu kapsamında uluslararası gençlik faaliyetleri hayata geçirilirken Avrupa Dayanışma Programı ile öğrencilerin Avrupa'daki gönüllülük imkanlarına erişimi artırılacak.Hitit Üniversitesi, yürüttüğü bu çalışmalarla öğrencilerinin uluslararası deneyimlerini zenginleştirmeyi, akademik ve idari personelin mesleki gelişimini desteklemeyi, yeni uluslararası iş birlikleri oluşturmayı ve Çorum'u uluslararası öğrenci ve gençlik faaliyetlerinin daha görünür merkezlerinden biri haline getirmeyi amaçlıyor.