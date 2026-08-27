CHP İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İl Başkanı Tuncay Yılmaz yeni İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyelerini de tanıttı.

Buna göre Tuncay Yılmaz ile birlikte 21 kişiden oluşan CHP İl Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: “

Sevinç Demirtaş Şahin, Şemsi Gökay, İsmail Uçar, İlhami Türksal, Ethem Eser, Mehmet Savaş, Mustafa Gürbüzer, Muhammed Ali Şahin, Hasan Başpınar, Yaşar Çetintaş, Seydi Köse, Nilgün Demirdalıç, Türkmen Bolat, Sami Zavar, Serpil Yıldız, Necdet Ortakcı, Cihad Kaya, Volkan Kılıç, Güray Ersoy ve Hünkar Akburu”



CHP’nin yeni yeni yönetim kadrosu belirlenirken farklı toplumsal kesimlerin temsil edilmesine dikkat ettiklerini söyleyerek meslek grupları, sosyal çevreler ve farklı inanç kesimlerinden isimlerin yönetimde yer almasını önemsediklerini belirten Yılmaz, “Bizler bu yönetimleri yaparken toplumun farklı inanç kesimlerinden her insanın burada olmasına, farklı meslek birliklerinden ve gruplardan her insanın burada olmasına, toplumun tüm kademelerinin temsil noktasında adil olmasına dikkat ettik. 21 kişiyle, 20 artı bir İl Yönetim Kurulu 15 gün önce kurulmuştur. Bugün de bunu Çorum basınıyla paylaşmak isteriz” ifadelerini kullandı.

Yılmaz daha sonra ise CHP Çorum Merkez İlçe Başkanlığı görevine Muharrem Gökay’ın atandığını hatırlatarak Merkez İlçe Yönetim Kurulu’nu da şu şekilde duyurdu: “Serpil Erol, Hanim Ergül, Doğan Yağar, Uğur Erdeli, Sefa Gürlek, Pehril Karabacak, Gülşah Deveci, Derya Gökgöz, Cemile Çakan, Elif Taşdelen, Sefa Deniz, Ali Çemrek, Güray Apaydın, Ali Sayar, İsmail Eren ve Ahmet Dumanlı”