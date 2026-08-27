Çorum Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla özel bir konser düzenliyor.

30 Ağustos Zaferi’nin 104. yıldönümü kapsamında gerçekleştirilecek konserde, Anadolu rock müziğinin sevilen sanatçısı Göksel Doğançay sahne alacak.

Kadeş Barış Meydanı’nda 30 Ağustos 2026 Pazar günü saat 21.00’de düzenlenecek konserle, Zafer Bayramı’nın coşkusu yaşanacak.

Göksel Doğançay’ın sevilen eserlerini seslendireceği konser, Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşlara müzik dolu bir akşam yaşatacak.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR