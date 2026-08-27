Kendisine hediye edilen Rolex marka saati sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gündem olan AKP Denizli Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Mert Çelik, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Çelik, sosyal medya hesabından Rolex marka saatin fotoğrafını “Kıymetli Ağabeyim Mehmet Kalyoncu’ya teşekkür ederim” notuyla paylaşmış, paylaşım kısa sürede tepki çekmişti.

Paylaşımda adı geçen Mehmet Kalyoncu’nun Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu olduğu düşünülürken, Çelik istifa açıklamasında isim benzerliği nedeniyle yanlış anlaşılma yaşandığını belirtti.

“PARTİME VE İNANDIĞIM DAVAYA ZARAR VERDİ”

Çelik, kamuoyuna yaptığı açıklamada, saati hediye eden kişinin İzmir’de iç mimar olarak projelerini yürüttüğü müteahhit Mehmet Kalyoncu olduğunu söyledi.

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"KAMUOYUNA

Bugün sosyal medyada gündem olan paylaşımım ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

İsim benzerliği nedeniyle yanlış anlaşılmaya sebep olan kişi, İzmir'de iç mimar olarak projelerini yürüttüğüm müteahhit Mehmet Kalyoncu'dur.

Tüm bu gerçeklere rağmen, eksik ifademden kaynaklanan bu durumun partime ve inandığım davaya zarar verdiğini üzülerek görüyorum. Bu sebeple, yürütmekte olduğum görevimden affımı talep ediyorum.

İstemeden de olsa böyle bir yanlış anlaşılmaya mahal verdiğim ve kamuoyunu meşgul ettiğim için herkesten özür ve helallik dilerim. AK Parti aileme canla başla hizmet etmeye devam edeceğim.

Saygılarımla,

Mahmut Mert Çelik"

"KALYON HOLDİNG YK ÜYESİ" MEHMET KALYONCU'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medyadan açıklama yayımlayan Mehmet Kalyoncu ise olayla hiçbir ilgisinin bulunmadığını şu sözlerle duyurdu:

"KAMUOYUNA AÇIKLAMA

Bugün bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında, tarafımdan marka bir saat hediye edildiği yönünde haber ve paylaşımlar yer aldığını gördüm.

Paylaşımı yapan kişi, paylaşılan saat ve dolaşımdaki içerikle hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Bahsedilen kişinin benimle aynı isim ve soyismi taşıyan İzmirli bir iş insanı olduğunu öğrendim. Denizli ile tek ilişkim İTÜ Mimarlık’tan arkadaşım İsmail, kendisi Denizlili.

Ayrıca 2024 Ağustos ayından itibaren Kalyon Holding’de İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Üyeliği dışında herhangi bir sorumluluğum bulunmamaktadır. Kendi işlerime ve projelerime odaklanıyorum.

Saygılarımla"