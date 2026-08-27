Meteoroloji'nin uyarısına göre yağışların 12.00 ile 23.59 saatleri arasında etkili olması ve gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Çorum'da gün içerisinde sıcaklığın 34 dereceye kadar çıkmasının ardından yağışla birlikte sıcaklıkların düşmesi öngörülüyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

Meteoroloji, vatandaşların özellikle yağışın etkili olacağı saatlerde dikkatli ve tedbirli olmalarını isterken, kuvvetli yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Çorum'da cuma günü etkili olması beklenen sağanak yağışın ardından yağışlı havanın hafta sonu da devam etmesi bekleniyor.