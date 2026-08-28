

Arslan, Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Çorum Şubesi tarafından Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi'nde düzenlenen “Emekçilerle Birlik ve Dayanışma Yemeği”nde yaptığı konuşmada, çalışma hayatı ve gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Programa, Hak İş Genel Başkanı Arslan’ın yanı sıra; AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, Hak-İş Çorum İl Başkanı Mustafa Şahin, siyasi parti temsilcileri, Hak-İş’e bağlı diğer sendikaların başkan ve yöneticileri ile sendika üyeleri katıldı.

“ÇORUM’DAKİ BİRLİK VE BERABERLİK ÇOK KIYMETLİ”

Çorum’daki birlik ve beraberlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, “Siyasi parti temsilcilerimizin, milletvekilimizin ve belediye başkanlarımızın bir arada olması çok kıymetli. Bu dayanışma ve kardeşlik hukukunu canlı tuttukları için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“HAK-İŞ’İN GÜCÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜDÜR”

Türkiye’nin ve Çorum’un ortak beklentisinin birlik ve beraberliğin daha da güçlendirilmesi olduğunu ifade eden Arslan, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gücünü kendi gücümüz olarak görüyoruz. Hak-İş’in gücü Türkiye’nin gücüdür diyoruz. Türkiye’nin içinde bulunduğu zorlu şartların aşılması, başta terörle mücadele olmak üzere Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılan adımların toplumsal dayanışmamızı, kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz” dedi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ KIYMETLİ BULUYORUZ”

Terörün Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu vurgulayarak sürecin millet iradesi ve Parlamento çatısı altında yürütülmesinin önemli olduğuna değinen Arslan, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte başlatılan Terörsüz Türkiye hedefini ve bu hedefe destek veren herkesi kıymetli buluyoruz. Yaklaşık 50 yılımıza mal olmuş böylesine zorlu bir sürecin başarıya ulaşması elbette kolay değil. Hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Sürece farklı yaklaşanlara da saygı göstermek gerekiyor. Türkiye’nin tarihsel olarak en önemli sorunlarından birinin çözümünde farklı görüşler olabilir. Ancak Parlamento ve millet iradesinin büyük çoğunluğunun bu sürece destek vermesini son derece değerli buluyoruz” diye konuştu.

Hak-İş’in teröre karşı milletimizin yürüttüğü mücadeleyi her zaman desteklediğini belirten Arslan, “Terörsüz Türkiye hedefinin başarıya ulaşması için üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE’NİN GÜCÜNE SADECE ÜLKEMİZİN DEĞİL, DÜNYANIN DA İHTİYACI VAR”

Türkiye’nin yalnızca kendi sorunlarının çözümünde değil, bölgesinde ve dünyada yaşanan sorunların aşılmasında da önemli bir sorumluluk üstlendiğini kaydeden Arslan, Türkiye’nin güçlü olmasının mazlum ve mağdur coğrafyalar açısından da büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Dünyanın neresine gidersek gidelim; Orta Doğu’dan Afrika’ya, Balkanlardan Asya’ya kadar Türkiye’nin Türkiye’den daha büyük olduğunu görürüz. Bu ülkenin gücüne yalnızca kendi sorunlarımızın çözümü için değil, etrafımızdaki sorunların çözümü için de ihtiyacımız var. Türkiye sadece kendi vatandaşlarına ve kendi coğrafyasına karşı değil, bölgesine ve bütün insanlığa karşı taşıdığı sorumlulukların farkındadır” dedi.

“MAZLUMLARIN VE MAĞDURLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Hak-İş’in Türkiye’nin birlik, beraberlik ve kardeşliğini güçlendiren her türlü çabaya destek olmaya devam edeceğini vurgulayan Arslan, “Başta Filistin davası olmak üzere bölgemizin ve dünyanın bütün mağdur ve mazlumlarının yanında Hak-İş olarak durmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin en büyük konfederasyonlarından biri olarak ülkemizin bütünlüğünü, birliğini, dayanışmasını ve kardeşliğini güçlendirecek bütün çabaları destekleyeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi için de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

“TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİMİZİ KRİZ YAŞAMADAN SONUÇLANDIRDIK”

Çorum’da bugüne kadar toplu iş sözleşmelerinin karşılıklı anlayış içerisinde sonuçlandırıldığını ifade eden Arslan, “Sayın Belediye Başkanımızla oluşturduğumuz dayanışma ve kardeşlik hukuku sayesinde Çorum’da hiçbir zaman kriz yaşamadan toplu iş sözleşmelerimizi sonuçlandırdık. Bundan sonra da çalışanlarımızın haklarını geliştirmek ve çalışma hayatını daha ileriye taşımak için aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“VERGİ REFORMUNA İHTİYACIMIZ VAR”

Çalışanların ücretlerinin vergi dilimleri nedeniyle yıl içerisinde önemli ölçüde gerilediğine dikkat çeken Arslan, vergi sisteminde kapsamlı bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Arslan, “Bugün elimize geçen ücretlerimiz, vergi sistemi nedeniyle Ocak ayında aldığımız ücretlerin altına düşüyor. Biz ücretlerimizi ne kadar artırırsak artıralım, vergi sistemindeki adaletsizlik çalışanlarımızın gelirlerini aşağı çekiyor. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vergi reformu hedefini destekliyoruz. Türkiye’nin adil bir vergi reformuna ihtiyacı var” diye konuştu.

“EMEKLİLİK SİSTEMİ DE GÖZDEN GEÇİRİLMELİ”

Emeklilerin yaşadığı gelir kayıplarına da değinen Arslan, emeklilik sistemindeki adaletsizliklerin giderilmesi gerektiğini belirterek, “Emekli olan kardeşlerimizin maaşlarının bir önceki yıl emekli olanlara göre daha düşük olması adalet duygusunu zedeliyor. Emeklilik sisteminin ivedilikle gözden geçirilmesine ve emeklilerimizin sorunlarını çözecek adımların atılmasına ihtiyaç var” dedi.

“ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN BELEDİYE BAŞKANIMIZIN KAPISINI ÇALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Çorum Belediyesi ile yürütülen sosyal diyalogdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, “Önümüzdeki yaklaşık bir buçuk yıl içerisinde yeni toplu iş sözleşmesi sürecimiz olmayacak. Ancak herhangi bir sorun yaşadığımızda Halil İbrahim Aşgın Başkanımızın bizi geri çevirmediğini biliyorum. Bundan sonra da ihtiyaç olduğunda çalışanlarımız adına kapısını çalacak, daha iyi toplu iş sözleşmeleri yapmak ve ücretlerimizi daha da geliştirmek için birlikte gayret göstereceğiz. Çorum’a yakışır bir çalışma hayatını ve hizmet anlayışını beraber gerçekleştireceğimizden hiçbir kuşkum yok” dedi.

AHLATCI: “EMEK YOKSA ÜRETİM, ÜRETİM YOKSA KALKINMA OLMAZ”

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, birlik ve dayanışma programının emeğin, alın terinin ve kardeşliğin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Ahlatcı, “Biz yürekten inanıyoruz ki emek yoksa üretim, üretim yoksa kalkınma olmaz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, iş başına geldiğimiz ilk günden itibaren sendikal hakları emeğin teminatı olarak gördük. Taşerona kadro başta olmak üzere emekçi kardeşlerimizin çalışma şartlarını iyileştirmek için önemli adımlar attık” dedi.

Hak-İş’in sendikal mücadeledeki yerine de değinen Ahlatcı, “Hak-İş ve Hizmet-İş yalnızca hak arama mücadelesi vermemiş, Türkiye’nin en zorlu dönemlerinde ortaya koyduğu yerli ve milli duruşuyla önemli bir sorumluluk üstlenmiştir. Hizmet-İş’in emeği savunurken sergilediği yapıcı ve sorumlu sendikacılık anlayışını takdir ediyoruz” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi

“ÇORUM’U HEP BİRLİKTE DAHA GÜZEL BİR NOKTAYA TAŞIYORUZ”Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, birlik, beraberlik ve hizmet vurgusu yaparak, “Çorum bugün parmakla gösterilen bir şehir haline geldiyse bunu hep birlikte başardık. Her evde, her gönülde belediyemizin ve emekçi kardeşlerimizin emeği var. İşimizi aşkla, ibadet bilinciyle yaptığımız sürece bereketimiz de artacaktır. Heyecanımızda ve Çorum sevdamızda hiçbir azalma yok; aynı aşk ve heyecanla hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.Programda ayrıca, AK Parti Çorum İl Başkan Vekili Faruk Özyılmaz, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, BBP Çorum İl Başkanı Av. Özkan Yandım, Hak-İş Çorum İl Başkanı Mustafa Şahin de birer selamlama konuşması yaptılar.