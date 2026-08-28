CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu’nun belirlenmesi nedeni ile bir basın toplantısı düzenleyen ve gündemdeki bazı konulara değinen Tuncay Yılmaz, yenilikçi ve dinamik bir yönetim ile Çorum’da adalet ve demokrasi mücadelesini büyütmeye çalışacaklarını dile getirdi.

CHP İl Başkanlığı’nda Merkez İlçe Başkanı Muharrem Gökay, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis üyeleri, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ve bazı İlçe başkanları ile partililerin katılımı ile basın toplantısı düzenleyen Tuncay Yılmaz CHP’nin Çorum’daki yeniden yapılanma süreci, partiden yaşanan istifalar, yeni üyelikler, saha çalışmaları, disiplin süreci ve seçim anketlerini değerlendirdi.

“5.922 KİŞİ İSTİFA ETTİ”

CHP’nin 21 Mayıs 2026 tarihi öncesinde Çorum merkez ve 13 ilçe dahil toplam 14 bin 567 üyesi olduğunu, yaşanan siyasi süreçte 4 bini merkez olmak üzere 5 bin 922 kişi partiden istifa ettiğini ve bu süreçte CHP’ye 167 yeni üyenin katıldığı açıklayan Yılmaz yani üyelerinin yüzde 65’ini koruduklarını dile getirdi.

CHP İl ve Merkez İlçe yönetiminin oluşturulduğunu, bazı ilçelerde görevlendirmelerin yapıldığını, yakın bir zamanda ilçe yönetimlerini de duyuracaklarını belirten CHP İl Başkanı Yılmaz bundan sonra CHP’de hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ve kamuoyuna şeffaflık sözü verdiklerini vurguladı.

“AHBAP ÇAVUŞ İLİŞKİSİ İLE YÖNETİM OLUŞTURDULAR”

CHP’den ayrılan isimlerin yeni siyasi oluşumdaki görevlerine değinen Tuncay Yılmaz, yeni partinin Çorum’daki yönetim kadrolarının oluşturulma biçimini eleştirdi. Yılmaz, “Bildiğiniz üzere düne kadar aynı yolu yürüdüğümüz arkadaşlarımızın partimizden ayrılarak yeni parti kurmaları, bunun beraberinde de CHP’den istifa etmesi, yeni kurulan partide yeni yönetim kurullarının kadrolarının kurulması da yine CHP tabanından istifa eden ya da istifa ettirilen, ahbap çavuş ilişkisiyle oluşmuştur” ifadelerini kullandı.

“28 KİŞİ BELİRLEDİK”

CHP’den ayrılan bazı eski yöneticilerin sosyal medya paylaşımlarına tepki gösteren Yılmaz, geçmişte parti içerisinde görev alan isimlerin CHP’ye yönelik ağır ifadeler kullanmasını eleştirdi. Yılmaz, “Bunlar CHP ile mevki, makam kazanmış insanlara yakışmamaktadır, yakışık almamaktadır. Bu tip paylaşımları yapanlar, sosyal medya üzerinden CHP’yi linç ettirmeyi isteyenler şunu bilmelidir: Biz hiçbir arkadaşımıza kırgın değiliz, kızgın değiliz. Siyasette bazen yol ayrımları olur. Biz onlara saygılı olmaya devam edeceğiz. Gidenlere kötü bir söz söylemeyeceğiz. Gönüllerini kırmayacağız. Onları asla ötekileştirmeyeceğiz. Sosyal medya hesapları üzerinden bugün yol ayrımına geldiğimiz arkadaşlarımızı kırmayacağız, incitmeyeceğiz. Geçmişte de CHP içinden bir çok parti çıktı ama tabela partisi olmanın ötesine geçemedi. Ama CHP 103 yıllık bir çınardır. 103 yıllık koca çınarımız ne fırtınalar görmüştür. Ne fırtınalar görmüştür. Menderes baskısını görmüştür. 80 ihtilalini görmüştür. Son 25 yıldır da AKP’nin ceberut iktidarının zulmünü görmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi bunu da atlatacaktır. Bu süreçten Cumhuriyet Halk Partisi yine güçlenerek çıkacaktır” diye konuştu.

“CHP HALA MUHALEFETTE”

CHP’nin siyasi mücadelesinin diğer muhalefet partileriyle değil iktidarla olduğunu ifade eden Tuncay Yılmaz, bu konudaki tutumlarını; “Cumhuriyet Halk Partisi tüm inancıyla, kararlılığıyla mücadelesine, ama bu mücadelesini muhalefete muhalefet ederek değil, AKP ile mücadelesine devam edecektir. Bizim muhalefet edeceğimiz alan bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin politikaları bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin görev ve misyonları arasında muhalefete muhalefet etmek yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi AKP’ye muhalefet eder, AKP’yle mücadele eder” şeklinde açıkladı.

BİRLİK ÇAĞRISI YAPTI

İktidara karşı ülkedeki tüm demokratik kesimleri birlik olmaya davet eden Tuncay Yılmaz, iktidara karşı siyasi mücadelede farklı demokratik kesimlerin ortak hareket etmesi gerektiğini savundu. Yılmaz, “Bütün demokratik güçler birleşmediği sürece, tabanda ittifaklar yapılmadığı sürece bu memleketin muhafazakâr demokratları, bu memleketin Atatürk sevdalısı milliyetçileri, bu memleketin demokrat Kürtleri, bu memleketin demokrat İslamcıları, yani tüm bileşenler bir araya gelmediği sürece 25 yılda şunu gördük: AKP’yle mücadele edemezsiniz. Yarın alanlarda, meydanlarda, sokaklarda mücadelede omuz omuza geleceğimizi kimsenin unutmamasını rica ediyoruz. Görevimiz, bir kez daha söylüyorum, muhalefete muhalefet etmek değildir” dedi.

“SAHADA OLACAĞIZ”

Türkiye’nin kaynaklarını 25 yıldır belli zümrelere aktaran, işçinin alın terini sömüren, emeklinin hakkını vermeyen, çiftçinin ürününe değerini vermeyen AKP ile mücadelelerinin soruna kadar süreceğini vurgulayarak iktidara yönelik sert ifadeler kullanan Yılmaz bundan sonra saha çalışmalarını artıracaklarını, bütün kadroları ile sahada olacaklarını anlattı.

Muhabir: Haber Merkezi

“CHP ATA OCAĞI”Partiden ayrılan ancak yeni siyasi oluşuma katılmayan kişilere seslenerek CHP’nin kapısının herkese açık olduğunu vurgulayan Yılmaz, CHP’nin baba ocağı değil Ata ocağı olduğunu, Ulu Önder Atatürk’ün emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile CHP’ye sahip çıkmaya devam edeceklerini, Türk’ün töresinde emanete ihanet olmadığını açıkladı.CHP İl Başkanı Tuncay Yılmaz, iktidarın Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısını bozmaya yönelik çalışmalarda bulunduğunu ve bu kapsamda CHP’yi de yoketme gayretinde olduğunu da savundu.CEBECİ’DEN ELEŞTİRİToplantıda söz alan Oğuzlar Belediye Başkanı Cebeci de CHP’de kalma kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak CHP’nin baba ocağı değil ata ocağı olduğunu, Türkiye’nin kurucu değerlerini kurumsal olarak bugünlere aktaran görüş olduğunu ve bu nedenle partide kaldığını dile getirdi.CHP’de uzun yıllar görev yapan bazı eski ilçe başkanlarına yönelik eleştirilerde bulunan Cebeci; “Bir lideri 10 yıldır, 15 yıldır iktidar yapamadı diye eleştiren eski başkanlarımıza seslenmek istiyorum. Siz 40 yıldır ilçe başkanıysanız, 40 yıllık ilçe başkanlarının bir başarısı olur. Sadece koltuğu olmaz. Sen bir başarı gösteremediğin zaman bu koltukları terk etseydiniz, belki bugün bu noktaya gelmezdik. İnsanlar kendi ideallerini memleketin ideali gibi göstermeye kalkmasın. Herkes gizli ajandalarıyla bir yerlere varıp oralardan memleket sevdalısı kesilmesin” diye konuştu.