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Geçtiğimiz günlerde yeniden atanan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ün 3 ayrı proje için ek ödeneğe ihtiyaç duyulduğunu kendisine ilettiğini dile getiren Milletvekili Ahlatcı, ödenek için hemen temasa geçtiğini anlattı.

ÜLKEMİZE VE İLİMİZE DEĞER KATAN ÜNİVERSİTEMİZİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIZ

Ahlatcı, girişimleri sonucu yapımı devam eden Hitit Üniversitesi’ne ait İskilip Meslek Yüksekokulu inşaatının hızlandırılması için 7 milyon TL ödenek talebinin olumlu karşılandığını kaydetti. Hitit Üniversitesi Kampüs Altyapısı projesi için de 20 milyon TL ödeneğin aktarıldığını belirten Milletvekili Ahlatcı, ayrıca üniversitenin muhtelif işleri için de 8 milyon TL ödeneğin sağlandığını vurguladı. Çorum için sağlanan 35 milyon TL ödenekten dolayı Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve emeği geçenlere teşekkür eden Milletvekili Ahlatcı, “Çorum’umuza ve Üniversitemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.