Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hitit Üniversitesi’nin internet sitesinden iki dilde destek ve kınama mesajı yayınlandı.

Rektörlük adına yapılan kınama ve destek açıklamasında şu görüşlere yer verildi.: “

Kamuoyu Duyurusu

Son günlerde İsrail’in Gazze’ye yönelik artan hava operasyonlarının ardından büyük bir kara harekâtına hazırlık yaptığına dair uluslararası kamuoyuna yansıyan gelişmeler, bizleri büyük bir endişeye sevk etmektedir.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nıın bulunduğu Filistin topraklarında, İsrail’in 56 yıldır dünyanın gözü önünde hunharca sürdürdüğü işgal politikalarının geldiği son noktayı büyük bir dehşet ve kaygıyla takip etmekteyiz. İsrail’in Gazze’de yaşayan savunmasız sivillere yönelik orantısız saldırılar ile üniversiteleri, okulları, hastaneleri, ibadethaneleri pervasızca hedef alan, uluslararası hukuk ve insan haklarını yok sayan tavrını hiçbir şekilde kabul edilemez buluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin iki gün önce yayınlamış olduğu ortak bildiride ifade edildiği üzere Gazze’de yaşanan insani trajedi daha da derinleşmeden, adil ve kalıcı bir çözüm sağlamak üzere her düzeyde gerekli müzakerelerin başlatılması çağrısını buradan yineliyoruz.

Hitit Üniversitesi Senatosu olarak, Filistin Halkının özgürlüğe kavuşmak için verdiği haklı mücadeleyi destekliyor ve İsrail’in hiçbir insani, hukuki ve ahlaki değere saygı göstermeyerek Gazze’ye yönelik yürüttüğü askerî harekâtı ve uyguladığı işgal politikalarını şiddetle kınıyoruz. Hitit Üniversitesi Senatosu”

Açıklamanın İngilizce metni ise şu şekilde: “

“Senate of Hitit University

Recent developments in the Gaza Strip reflected that Israel is preparing for a major ground offensive, following escalating airstrikes, have caused significant concern.

With great horror and concern, we are closely following the culmination of Israel's brutal occupation policies carried out for 56 years, in the Palestinian territories where the first Qibla of Muslims, Masjid al-Aqsa, is located. We find Israel's disproportionate attacks on the defenseless civilians in Gaza, and its recklessly targeting of universities, schools, hospitals and places of worship while disregarding international law and human rights, completely unacceptable. As declared by the Grand National Assembly of Turkey in a joint statement released two days ago, we hereby reiterate the call to initiate necessary negotiations at every level to ensure a just and lasting solution before the humanitarian tragedy deepens further.

As the Senate of Hitit University, we endorse the righteous struggle of the Palestinian people for their freedom and vehemently condemn Israel's military operations and occupation policies against Gaza disregarding fundamental human values, legal, and moral principles.”