Geleceğin mühendis adaylarının mesleki tecrübe edinmesi amacıyla hayata geçirilen eğitim modeli ile 8 yarıyıl olan mühendislik eğitiminin son yarıyılı işletmede tamamlanıyor. 7+1 eğitim modeli olarak da bilinen uygulama ile öğrenciler mezun olmadan iş yerinin mühendisi gibi çalışarak mesleki tecrübe ediniyor.

Hayata geçirilen uygulama ile eğitim alan Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri, Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işletmelerde uygulamalı mühendislik eğitimi stajını tamamladı.

Uygulamalı eğitimler, Çorum Organize Sanayi Bölgesinde bulunan kentin öncü işletmelerinde gerçekleştiriliyor.

Hem öğrenci hem de sektör odaklı uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Makine Mühendisliği Bölümü UMES sorumlusu Prof. Dr. Ali Kılıçarslan, uygulama modelini Çorum Organize Sanayi Bölgesindeki işletmelerle işbirliği içinde hayat geçirdiklerini ifade ederek eğitim modelinin teorik bilginin yanında uygulama altyapısına da sahip olacak mühendisleri yetiştirmeye yönelik olduğu belirtti. Kılıçarslan, uygulamadan başarı ile mezun olan mühendislerin, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu mühendis profilini yüksek seviyede karşılayabileceğini de söyledi.

Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Baykasoğlu da, 2019-2020 eğitim-öğretim yılından beri uygulanan UMES eğitim modeli ile ilgili hem öğrenciler hem de işletmeler tarafından oldukça olumlu geri dönüşler alındığını ifade ederek bu görüşler doğrultusunda eğitim-öğretim planında gerekli güncellemeler yapıldığını kaydetti.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sinan Çalışkan da öğrencilerin, tercih ettikleri işletmelerde uygulamalı eğitim stajlarının, sorumlu öğretim elamanları ve işletme eğitim sorumlusu tarafından planlandığını ve yürütüldüğünü belirtti.

Türk sanayisinin, teorik bilgisinin yanı sıra uygulama yönü güçlü mühendislere ihtiyacı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çalışkan, “Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu donanıma sahip mühendis yetiştirmeye çalışıyoruz. Uygulama yönü güçlü mezunlarımızın ülkemize, sanayi alanında önemli katkılar sunacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.



Stajını tamamlayan öğrenciler, uygulamalı eğitimden memnun

Uygulamalı Mühendislik Eğitimi Stajını başarı ile tamamlayan Mühendislik Fakültesi öğrencisi Recep Furkan İşler, uygulamalı eğitim modeli ile teorik bilgileri uygulama ve geliştirme fırsatı bulduğunu ifade ederek bu model ile iş hayatında karşılaşabileceği problemler ve çözüm yollarına ilişkin tecrübe edindiğini kaydetti.

Umut Ketenci ise UMES eğitiminin teorik bilgi ve pratiğin mükemmel bir birleşimi olduğunu söyleyerek bu eğitim sayesinde sadece teorik bilgileri öğrenmekle kalmadığını, aynı zamanda gerçek mühendislik problemlerini çözme becerisi kazandığının altını çizdi.

Kamerunlu uluslararası öğrenci Chamberlain Tagni Fossi de uygulamalı mühendislik eğitiminin ekip çalışması ve iletişim kurma becerilerini kazanmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Editör: İHA AJANS