Alanında uzman yazılımcıların tecrübelerini aktardığı etkinliğe iki yüze yakın Hitit Üniversitesi öğrencisi katılım sağladı. Öğrenciler, etkinlikte alanlarında uzman kişiler tarafından Google Teknolojileri, Frontend, Backend, Uygulama Geliştirme ve Makine Öğrenmesi konularında eğitim aldılar.

Çorum’da ilk defa düzenlenen DevFest on Campus etkinliğinde; Berat Göktuğ Özdemir'in sunumuyla "Flutter for Everyone: A Guide to building Apps for Any Device And Platform", Başar Çelebi'nin sunumuyla "The Power of Kotlin: Dynamic Android UI with Jetpack Compose", Fahri Can Seçer'in sunumuyla "Frontagular- Bir Frontend hikayesi", Tolga Özgün'ün sunumuyla "Tenserflow ile Lineer Regresyon", Esra Kadah'ın sunumuyla "Flutter & Firebase Chat App konuları katılımcılara aktarıldı.



Geliştirici Öğrenciler Kulübü Başkanı Rümeysa Güler organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken, Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Erdener Özçetin ise tamamıyla öğrencilerin organize ettiği ve ilk kez Çorum’da düzenlenen DevFest etkinliğinin son derece verimli geçtiğini ve üniversitede bu tarz etkinliklerin gerçekleştirilmesini her zaman desteklediklerini aktardı.

Gün boyu süren etkinlikte öğrenciler ayrıca bir hatıra perdesi hazırladı. Perdeyi tüm katılımcılar imzalayarak etkinlikte anlamlı bir hatıra bıraktı.