Hitit Üniversitesi tarafından Akademik Başarı ödülleri töreni düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu Kampüsü'nde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ödül törenine Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, rektör yardımcıları, dekanlar ve akademisyenler ile üniversite idari personeli katıldı.

Törende bir konuşma yapan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üniversitesi'nin kapasitesi ve uzmanlığıyla sahada fark edildiğini belirterek, “Patent sayısının olmadığı bir dönemden artık patent almaya yetişemediğimiz bir hızla ilerliyorum. Şuanda 12 patent başvurusu var. Şuanda da yanlış hatırlamıyorsam almış olduğumuz yaklaşık 13 patent var. Öğrenci projelerinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda çok iyiyiz. Projelerin belirli alanlara hapsolmadığı tüm alanlarda yapılabildiğini kanıtladık. Geçtiğimiz yıl 360'den fazla öğrencimiz proje yapar hale geldi. Örnek gösterilen bu başarı bizi gururlandırdı. Avrupa Birliği projeleri katlanarak gidiyor. Bu yılda yine 10'un üzerinde AB projemiz var. Hitit Üniversitesi artık 2006 yılında kurulup 2024 yılına geldiğinde kapasitesi ve uzmanlığıyla sahada fark ediliyor. Bunu fark ettiren sizlersiniz. Bizde fark ettirmek için elimizdeki kaynakları akademisyenlerimizle paylaşmaya ve destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Rektör Öztürk'ün konuşmasının ardından üniversitenin özel bütçe kaynakları çerçevesinde, 14 kategoride dereceye giren akademisyenlere ödülleri verildi.

Editör: İHA AJANS