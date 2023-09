Tahmini Okuma Süresi: dakika

Dünyanın en saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından biri olan Times Higher Education (THE), 2024 yılının dünya üniversiteler sıralama sonuçlarını açıkladı.

Bu yıl sıralamada değerlendirilmek üzere ilk kez başvuran ve bilgi sunan Hitit Üniversitesi, Türkiye’de 36’ncı sırada yer aldı. Öğretim, araştırma ortamı, araştırma kalitesi, endüstri ve uluslararası görünüm bakımından 5 ayrı ölçüte göre üniversiteleri değerlendiren Times Higher Education, bu yıl 127 ülkeden 1904 üniversitenin sıralamasını sundu.

THE 2024 Dünya Üniversite Sıralamasında ilk defa yer alan Hitit Üniversitesi, genel kategoride tüm üniversiteler içerisinde 1501+ bandında sıralamaya girerken, “Araştırma Ortamı” kategorisinde 1665’inci sıraya yerleşti. HİTÜ Türkiye’de eğitim veren üniversiteler arasında ise hesaplanan 75 puan ile Timer Higher Education’a kayıtlı 97 üniversiteden 36’ncı oldu.

2000 YILI SONRASINA

GÖRE YEDİNCİ SIRADA

Times Higher Education kuruluşuna bu yıl ilk kez başvurarak dünyanın en başarılı yükseköğretim kurumları arasında girme başarısı gösteren HİTÜ, ülkede 2000 yılından sonra kurulan yükseköğretim kurumları arasında öğretim kategorisinde 7’nci sıraya yerleşirken, araştırma ortamı kategorisinde ise 10’uncu sırada yer aldı.

PROF. ÖZTÜRK: “BAŞARILI

VE GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Hitit Üniversitesinin Times Higher Education (THE) Dünya Üniversite Sıralamasına bu yıl ilk kez başvuru yaptığını ifade ederek üniversite olarak başarılı ve güzel bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Üniversite olarak yapılan çalışmaların, uluslararası standartlarda performansı ortaya koyan ölçülerle belirlenen sonuçlarını görmekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Rektör Prof. Dr. Öztürk, şunları söyledi: “Hitit Üniversitesi olarak başta araştırma-geliştirme faaliyetlerimiz olmak üzere üniversitemizin hedefleri doğrultusunda yaptığımız çalışmalarla her anlamda şehrimize ve bölgemize katkı sağlamayı önceliyor, üniversitemizin başarı çıtasını daha da yukarılara taşımaya gayret ediyoruz. Oluşturduğumuz stratejik plan ve akademik bakış açımızla uluslararasılaşma çalışmalarımızı yoğunlaştırıyor; hedefimize proje odaklı, katma değeri yüksek nitelikteki araştırmalarımızla ilerliyoruz. Çıktığımız bu yolda proje kültürünü tabana yayarak sadece akademisyenlerimizle değil öğrencilerimizle birlikte hareket ederek gelişimimizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıllarda, başarı grafiğimizin daha üst sıralara çıkacağına yürekten inanıyorum. Bu noktada gayretlerinden ve başarılı çalışmalarından dolayı değerli akademik ve idari personelimiz ile sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum. Sürekli gelişen, genç ve dinamik bir üniversite olarak şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz.”