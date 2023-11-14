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Hitit Üniversitesi, akademik ve idari alanlarda yürüttüğü çalışmaları kamuoyuna daha etkin bir şekilde aktarmak üzere “haber.hitit.edu.tr” uzantılı haber sitesi kurdu.

Rektörlük İletişim Ofisi tarafından hazırlanan haber sitesinde, üniversitede yürütülen çalışmalarla ilgili haber değeri taşıyan gelişmelere dair içeriklere yer veriliyor. İçerikler, gündem, eğitim, kültür sanat, sağlık, ihtisaslaşma, spor ve teknoloji kategorilerinde hazırlanan haberlerden oluşuyor. Metinsel içeriklerin yanı sıra, fotoğraf, video ve infografiklerin de yer alacağı haber sitesinin kurulumunda, yeni nesil flat altyapı sistemi kullanıldı. Mobil ve tablet cihazlarla da uyumlu olan haber sitesi, kullanıcı dostu tasarım özelliğiyle dikkat çekiyor.

Altyapı hazırlıkları tamamlanan haber sitesindeki tüm tasarım ve yazılım işlemlerinin, Rektörlük İletişim Ofisi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversite kurumsal web sitesinde yayınlanan haberlerin yanı sıra tüm birimlere dair içeriklerin “haber.hitit.edu.tr” uzantılı Hitit Haber sitesinde yer alacağını söyledi.

Üniversitenin kurumsal web sitesi üzerinden yapılan haber paylaşımlarının, yayına alınan Hitit Haber Sitesi ile daha da genişletileceğine işaret eden Prof. Dr. Öztürk, “Üniversitemize dair içeriklerin yer alacağı bu site, hem personelimiz ve vatandaşlarımız, hem de ilimizde habercilik alanında hizmet veren basın mensuplarımız için önemli haber kaynaklarından biri olacak” ifadesini kullandı.