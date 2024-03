Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Bilim ve Teknoloji festivali başladı. Bilim ve Teknoloji Festivali bünyesinde, Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi’nin, bu alandaki yetkinliklerini ve yenilikçi hamlelerini dış paydaşlar buluşturduğu etkinlikte 150 proje sergileniyor. Festival, Hitit Üniversitesi’nin de ortağı olduğu ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen “STEM’de Kadınlar, Güçlü Yarınlar” projesi etkinliklerini de kapsarken, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelecek olan öğrenci ve akademisyenlerin katılımları ile gerçekleştirilecek. Kız öğrencilerin ve kadınların bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına katılımını önemseyen ve destekleyen Hitit Üniversitesi, bu etkinlikler çerçevesinde düzenlenecek interaktif atölyeler ve panellerle STEM alanındaki başarılarıyla öne çıkan kadın liderleri, araştırmacıları ve girişimcileri gençlerle bir araya getirmeyi hedefliyor.



Bilim ve Teknoloji Festivalinin açılışında konuşan Prof. Dr. Hasan Mandal, bilim ve teknoloji kimin elindeyse gücün onda olduğunu belirterek, “Yanlış insanın elindeyse yanlış şekilde şekillenir. Bilim ve teknolojiyi sadece bazı üniversitelerin değil her üniversitenin, sadece belli illerin değil tüm illerin her alanda hakim kılmadığımız önemli bir araç olarak görmediğimiz müddetçe sorunların üstesinden gelmemiz mümkün değil” dedi.

"İKLİM ŞU AN DÜNYANIN EN ÖNEMLİ GÜNDEMİ"

Dünyanın en önemli gündeminin iklim olduğuna dikkat çeken Mandal, “İklim şu an dünyanın en önemli gündemi. Gıda, su, enerji ve bunun yanı sıra beraberinde getirdiği ne yazık ki toplumsal güçlükler. Bunun içinde zorunlu göç var. Yurt dışından gelecek bir göç değil yurt içinde. 6 Şubat’ta asrın felaketinde bunu yaşadık. Bunun beraberinde getirebileceği toplumsal güçlükler, ekonomik güçlük dijitalleşme. Dijitalleşme bir taraftan çözüm gibi gözüküyor. Ala aynı zamanda beraberinde getirebileceği riskler yanlış bilgi, dezenformasyon, yapay zeka teknolojilerinin olumsuz sonuçları, siber güvensizlik noktası gibi başlıklar gündemde. Dünya çözüm arayışında. Bugüne kadar el edilen birikimler bu tür sorunların üstesinden gelebilmek için mümkün değil. Bu yüzden yeni bakışa ihtiyaç var” diye konuştu.



"2023 YILI DÜNYA TARİHİNİN EN SICAK YILIYDI”

2023 yılı dünya tarihinin en sıcak yılı olduğuna dikkat çeken Mandal, “2050 yılı için hedeflenen maksimum ve buna uyumlu şekilde gidilmesi hedeflenen 1.5 derecelik sıcaklık 1.48 derece olarak gerçekleşti. 37 yıllık bir kayıp var. 2050’de buna uyumlaşılmış olsaydı biz buna uyumlaştırılmış teknolojiler geliştirebilecektik. Ocak ayı dünyanın en sıcak ayı oldu. Şubat verileri daha yayınlanmadı. Şubat ayı da aynı şekilde. Dünyanın yanı sıra Türkiye’nin de bundan etkilenmesinde ciddi bir farklılık var. Bulunduğumuz coğrafya bundan çok daha fazla etkilenecek kısımda. Özellikle Akdeniz havzası. Şu anki senaryolar, modellemeler Akdeniz’den Karadeniz’e göçün olacağı yönünde. Eğer herhangi bir çözüm üretilmezse Kuzey’e doğru göç olacak, ülke içinde göç. Dünyadaki sıcaklık artışı 2 derece ise Çorum’daki artış 2.3 derece. Eğer çözümü birileri bulsun bizde bunu uygularız diyorsak dünyanın bulacağı çözüm bizim için yeterli değil. Savunma sanayinde nasıl bunu yaptıysak bu sorunla ilgili çözümü de kendimiz bulmamız gerekiyor. Türkiye’nin 12. Kalkınma Planı arasında yer alan Yeşil Dönüşüm ve Dijitalleşme başlığı hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanımız tarafından yayınlanan 12. Kalkınma planımızın vizyon cümlesi Türkiye yüzyılında çevre duyarlı, afetlere dayanıklı, ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer üreten, geliri adil paylaşan istikrarlı, güçlü ve müreffeh bir Türkiye. İlk kez araştırma ve geliştirmenin ağırlıklı olduğu bir kalkınma planı. Buna ulaşmak için neleri yapmamız gerektiğine baktığımızda tüm başlıklarda bilim ve teknoloji var” ifadelerini kullandı.

Programa, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, CHP Çorum milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile Düzce, Çankırı, Kırşehir, Ordu, Gümüşhane ve Sinop’taki üniversitelerin rektörleri ile davetliler katıldı.