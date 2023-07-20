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HİTÜ’den yapılan açıklamaya göre; 2002 yılından bu yana yayın hayatına devam eden Hitit İlahiyat Dergisi, ulusal ve uluslararası alandaki gelişimini sürdürüyor. Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din alanına perspektif sunmayı ve bu alanlardaki ilmi çalışmalara bilimsel ve akademik katkı sunmayı misyon edinen Hitit İlahiyat Dergisi, tarandığı indeksler, özgün yayım süreçleri ile yayın hayatına devam ediyor. Yayımlanmaya başladığı günden beri 22 cilt ve toplam 44 sayıya ulaşan Hitit İlahiyat Dergisi, DOAJ indeksinde ilahiyat alanında dizinlenen 34. dergi oldu.

Önemli indekslerde dizinlenmesiyle birlikte görünürlüğü daha da genişleyen dergi, uluslararası alanda çok daha geniş bir kitleye hitap etme fırsatını ve en yüksek araştırma standartlarını yakalamış oldu.

GELİŞTİRİLİYOR

Hitit İlahiyat Dergisi, köklü geçmişi, yürüttüğü yayım politikaları ve özgün yayım süreçleriyle alanda öncü olarak TRDİZİN ve Web of Science (ESCI) dizinlerine ilahiyat dergileri arasında ilk kabul edilen dergi ve Türkiye’de ilahiyat alanında SCOPUS'da dizinlenen 5 dergiden biri olma özelliği taşıyor.

Derginin editoryal ekibi, Web of Science AHCI değerlendirme sürecinde olan Hitit İlahiyat Dergisi’nin 2023 yılı sonunda bu dizine kabul edilmesi için sürekli iyileştirme kapsamında Ar-Ge çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

REKTÖR ÖZTÜRK TEŞEKKÜR ETTİ

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Hitit İlahiyat Dergisi’nin önümüzdeki süreçte Web of Science (AHCI) hedefine ulaşacağına inandığını belirterek, dergide aktif olarak görev yapan editoryal ekibine başarılarından dolayı teşekkür etti.