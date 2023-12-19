Hitit Üniversitesi bünyesinde 2021 yılında yayım hayatına başlayan ve ProQuest | Ulrich’s Periodicals Directory alan indeksinde taranan “Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi”, 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde uluslararası önemli indekslerden olan EBSCO tarafından kabul edildi.

Kurulduğu günden bu yana nitelikli ve özgün çalışmalarla yayım hayatına devam eden Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi, ulusal ve uluslararası alandaki gelişimini sürdürüyor.

Yayımlanmaya başladığı andan itibaren toplam 6 sayıya ulaşan Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi, iktisadi, idari ve siyasi bilimler konularında nitelikli çalışmalara yer veriyor.

Dergi bünyesinde ekonomi, muhasebe, finans, sigortacılık, İslami finans, tarım ekonomisi, kentleşme ve çevre sorunları, uluslararası ilişkiler, uluslararası güvenlik, bilişim sistemleri, pazarlama, yönetim, üretim yönetimi, siyaset bilimi, kamu yönetimi, dış ticaret, gümrük yönetimi, sayısal yöntemler, maliye, yönetim bilimleri, uluslararası hukuk, mali hukuk, endüstri ilişkileri, sağlık yönetimi başta olmak üzere ilgili alanlardaki özgün makaleler kabul ediliyor.



ÖZTÜRK’TEN TEŞEKKÜR

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, derginin önümüzdeki dönemlerde daha da iyi konumlara geleceğine inandığını ifade ederek bu noktada üniversitede kurulan Yayın Ofisi’nin de sürece önemli katkılar sağlayacağını belirti. Rektör Öztürk, başarılarından dolayı dergide aktif olarak görev yapan editoryal ekibe teşekkür ederek başarılı çalışmalarının devamını diledi.