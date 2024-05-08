Zengin tarih hazinelerine sahip ilçenin, yine Berlin Müzesi’nden büyük diplomatik mücadelelerle geri getirilen ünlü “Boğazköy Sfenksi” başta olmak üzere paha biçilmez eserlerin sergilendiği Boğazköy Müzesi’nin hemen yanındaki tek parkına inşaat yapılmasına tepki gösteren yurttaşlar, şu görüşleri dile getiriyorlar:

“Önceki Belediye Başkanı’nın döneminde, bir gurbetçi vatandaşımızın hayrı ile Kur’an Kursu binası yapımına karar veriliyor. Elbette saygıyla karşılıyoruz, Allah hayrını kabul etsin diyoruz. Ama, ilçede başka yer kalmamış gibi turistik tesislerin bulunduğu bölgedeki tek parkın içine bina yapma fikrini anlamakta güçlük çekiyoruz.”

“Yeni başlanan bu inşaat derhal durdurulmalıdır. Zira, hem ilçenin tek yeşil alanı daralacak, hem de, turistlerin çok önem verdiği görsel zenginlik perdelenmiş olacaktır. Dünyanın değer verdiği bir uygarlığın başkentine bu kötülük yapılamaz.”