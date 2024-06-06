CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er’in kayınbiraderi, ÇORUM HABER İmtiyaz Sahibi Hülya Yolyapar’ın kuzeni (halasının oğlu), Çorum Sebze Hali’nde komisyoncu Ali Yanık’ın eşi Hikmet Yanık (62), bu gece yarısı saat 03.30 sıralarında hayata veda etti.

Yaklaşık 6 aydan beri beyin rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Hikmet Yanık, bir haftadan beri de yoğun bakımdaydı.

Kubilay, Recep, Gülşah ve Güner Yanık’ın anneleri olan Hikmet Yanık’ın cenazesi, bugün saat 11.30’da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Akşemseddin Camii’ne getirilecek, öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra da Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.