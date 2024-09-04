Çorum Sanayi Sitesi, çevre mahalleler, Organize Sanayi ve Ankara yolu güzergahında bulunan işletmelerin faydalanacağı noter isteklerinin AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ve İl Başkanı Murat Günay’ın girişimleri ile sonuçlandığını ve 5. Noter’in açılmasına karar verildiğini hatırlatan Hıdır Balaban noterin yerinin de hazır olduğunu kaydetti.

Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Hıdır Balaban, noter talebinin gerçekleşmesinde katkısı bulunan Milletvekili Ahlatcı ve İl Başkanı Günay’a emekleri için teşekkür ederken, halen noterin sanayiye değil de başka bir yere açılması için bazı kişilerinin çalışmalar yaptığını ifade ederek tepki gösterdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Balaban şu görüşlere yer verdi: “Daha öncede belirttik. Kooperatif binamızda noter için yerimiz hazır. Otopark sorunumuz yok. Gerek mahallelere gerekse başka kuruluşların hizmet alacağı merkezi bir yerdir. Noterin Sanayi Sitesi içinde olmasından kimler rahatsız anlamış değilim. Yıllardır noter için çalışmalarımız esnasında niye yoktunuz. ? Neden yardımcı olmadınız.?

Sanayi Sitesi içinde kendi kooperatif binamızda noterin faaliyet göstermesinden niye rahatsız oldunuz anlamış değilim.? En uygun yer olarak da burası uygundur. Yetkililerin sanayi dışında başka bir yeri düşünmesi esnafımızı ve çevre halkını üzmektedir. 5. Noter’in Sanayi Sitesi’ne gelmesini isteyen herkesin desteğini bekliyoruz. Noterin açılması kararı Milletvekilimiz Yusuf Ahlatcı, İl Başkanı Murat Günay ve kooperatif yönetiminin çalışmaları sayesinde olmuştur. Takdiri sizlere bırakıyorum”



Editör: RIFAT KARA