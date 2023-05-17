Isparta maçına çıkarken stattaki atmosferi gördükten sonra taraftarları sevindirmeyi daha çok istediklerini kaydeden deneyimli eldiven, “Çok mutluyuz. Stada girerken atmosferi gördük, dedik ki, kendimizi geçtik, buradaki insanları sevindirelim. Bunlar hak ettiler, herkes hak etti. Biz de elimizden geleni yapmaya çalıştık. Yapabildiysek ne mutlu bize. Herkese armağan olsun. Bundan sonra doyasıya sevinsinler. Şampiyonluğu hak ettik.

Bu sene nasip oldu, çok güzel maçlar çıkarttık hep beraber. Arkadaşlarımın mücadelesi geride beni daha çok motive etti. Taraftarlarla beraber birlik olduk. Herkese hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

(Hüseyin AŞKIN)