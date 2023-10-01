Tahmini Okuma Süresi: dakika

Baro Başkanı Turan Kalıpçı, Baro Yönetim Kurulu üyeleri ile avukatların katıldığı programda ilimizde bir kadını daha koruyamadığımızı söyleyen Baro Kadın Hukuki Komisyonu Başkanı Gamze Gizem Abuhanoğlu olaya tepki gösterdi.

Çorum’da 44 yaşında iki çocuk annesi Zehra Gümüş’ün eşi tarafından güpegündüz ilimizin en işlek caddesinde katledildiğini belirten Gamze Gizem Abuhanoğlu, “Elim saldırı sonucu bir kadının daha hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz” dedi.

“Bu cinayetin başka ölümlere neden olmaması için elimizden gelen her türlü çabayı sarfedeceğimiz, soruşturma ve kovuşturma sürecinin takipçisi olacağımızı, tutuklanan failin en ağır şekilde cezalandırılması için tüm gücümüzle çalışacağımızı kamuoyuna bildiririz” diyen Abuhanoğlu, TBMM’de İnfaz Kanunu’nda değişikliğe gidilmesini de istedi.

Çorum Barosu Kadın Hukuki Komisyonu Başkanı Gamze Gizem Abuhanoğlu yaptığı açıklamada: “İnfaz Kanunu’nda değişikliğe gidilmesi gerektiğini hatırlatır, TBMM’nin ivedilikle toplum hassasiyetini dikkate alan, her türlü şiddeti sonlandıracak düzenlemeler yapılması gerektiğini, aksi takdirde her can kaybında toplum vicdanının yara alacağını ve sarsılan adalete olan güvenin yok olacağını dile getirmek isteriz.

Olay sonrası yerel basın ve sosyal medyada katledilen kadının görüntülerinin paylaşılması müşterek çocuk ve ailesinin unutulmama hakkının ihlali olduğunu hatırlatırız. Bu konuda tüm vatandaşlarımız ve basın mensuplarının hassasiyet göstermelerini rica ederiz. Zehra’ yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’ tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine de başsağlığı dileriz” görüşüne yer verdi.