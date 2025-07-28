Ahlatcı, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, yangınla mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar diledi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Başta Bursa olmak üzere, ülkemizin çeşitli noktalarında meydana gelen yangın felaketlerini büyük bir üzüntüyle takip ediyoruz. Etkilenen tüm vatandaşlarımıza acil şifalar, milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verdi.

“İHMAL, BİNLERCE CANLIYI VE HEKTARLARCA DOĞAYI YOK EDİYOR”

Orman yangınlarının büyük ölçüde insan kaynaklı ihmallerden kaynaklandığını vurgulayan Ahlatcı, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Ahlatcı, açıklamasında şu uyarılara yer verdi:

“Orman yangınlarının önlenmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Sigara izmaritlerini rastgele atmayalım, ormanlık alanlarda mangal ve ateş yakmayalım, cam ve pet şişeleri doğaya bırakmayalım. Unutmayalım ki küçük bir kıvılcım, binlerce hektarı yok edebilir.”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ

“CANLILAR BİZİM EMANETİMİZDİR”Yangınlardan sadece insanlar değil, ormanlarda yaşayan hayvanların da etkilendiğini hatırlatan Ahlatcı, doğal yaşamın korunmasına yönelik şu sözleri kaydetti:“Yanan her ağaçla birlikte bir yuva, bir can da yok oluyor. Tüm canlılar bizim emanetimizdir. Onları korumak insanlık görevimizdir.”Ahlatcı, vatandaşlardan herhangi bir yangın durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni vakit kaybetmeden aramalarını istedi.