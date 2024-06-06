Çorum’un ve Türkiye’nin önde gelen enerji hizmet sektörlerinden Ay-Ka Enerji, her zaman olduğu gibi yeni sezon için de Çorum FK’ya katkı için loca kiraladı.

Ay-Ka Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yüksel Yüksel, yeni sezonda da Çorum FK’nın başarılarını kutlamaktan mutluluk duyacaklarını belirterek, “Ay-Ka Enerji Ailesi olarak her sezon olduğu gibi önümüzdeki sezonda da loca sözleşmemizi yaparak, şehrimizi gururlandıran takımımıza desteğimizi sürdürüyoruz.

Bizler, sizinle birlikte bu heyecan verici yolculuğa çıkmaktan ve başarılarınızı kutlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü’nün Süper Lig’e yükselmesi yolunda her adımda yanınızda olacağız” dedi.