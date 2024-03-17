Coşgunsu, samimi bir şekilde esnafların ve vatandaşların taleplerini dinleyip, projelerini anlatarak destek istedi. Coşgunsu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, seçimlere az bir süre kaldığını belirterek, teşkilatlarıyla birlikte cadde ve sokaklarda gezip halkın nabzını tuttuklarını ifade etti. Gelecek Partisi olarak halkın yanında olduklarını vurgulayan Coşgunsu, şunları dile getirdi:

“Seçimlere az bir süre kaldı. Teşkilatımızla cadde cadde, sokak sokak gezerek, projelerimizi anlatıyor ve halkımızı dinliyoruz. Biz Gelecek Partisi olarak dün halkımızın yanındaydık bugünde yarında hep halkımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Şehrimiz için önemli projelerimiz var. Vatandaşlarımız ne istiyorsa, daha iyisini yapmak için mücadele edeceğiz. Hep birlikte el ele vererek, Çorum için çalışacağız’ dedi.

Editör: HABER MERKEZİ