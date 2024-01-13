Başkanlığını Saffet Arıkan Bedük’ün yaptığı Türk İdareciler Derneği’nin belirlediği ve geleneksel olarak 10 Ocak İdareciler Günü’nde takdim edilen, yılın başarılı mülki idare amirlerine ödülleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 il valisi ve protokolün katılımıyla düzenlenen İdareciler Günü programında Cumhurbaşkanı Erdoğan, başarılı mülki idare amirlerine plaket ve belgelerini bizzat vererek tebrik etti. Erdoğan, tüm mülki idare amirlerinin İdareciler Günü’nü de kutladı.

Diyarbakır Yenişehir Kaymakamı hemşehrimiz Murat Beşikçi'ye, Vali Dr. Mehmet Vecdi Gönül Güvenlik Hizmet Ödülü verildi. Kaymakam Beşikçi ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Göreve geldiği ilk andan itibaren Yenişehir ilçesine vatandaş odaklı belediyecilik ve kamu hizmetlerini sunmaya gayret ettiğini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, kapılarının tüm vatandaşlara daima açık olduğunu belirtti.