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Çorum’da bir süre avukatlık yaptıktan sonra bürokrasinin çeşitli kademelerinde görev alan Ethem Çeker, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevine atandı.

ETEM ÇEKER

1997 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Etem Çeker, bir süre serbest avukat olarak çalıştıktan sonra, çeşitli şirketlerde hukuk müşavirliği, bağımsız yönetim kurulu üyeliği gibi görevlerde bulundu.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nda danışmanlık da yapan Çeker, Nükleer Enerji Kanunu Tasarısı Taslak Çalışmaları, Nükleer Enerji Alanında Hukuki Sorumluluk Hakkında Kanun Tasarısı Taslak çalışmaları, YEKA mevzuatının hazırlanması, YEKA ihale süreçlerinin hazırlanması çalışmalarında görev aldı.

BOTAŞ International Limited Şirketi’nde hukuk müşavirliği yapan Etem Çeker, 2019’da kısa süreliğine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakan Müşavirliği görevine getirildi. Daha önce de EÜAŞ Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Çeker, evli ve iki çocuk babası.