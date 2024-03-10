Ahmet Ertekin, şehrin çeşitli bölgelerinde esnaf ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor.

Beraberinde İl Başkanı Erkan Yıldız, Belediye Meclis Üyesi Kontenjan Adayı Bekir Özsaçmacı, Belediye Meclis Üyesi Adayı Hakan Kaynar ve kadın kolları üyeleri ile birlikte esnaf ziyaretlerine devam eden Ertekin, hem vatandaşı, hem de esnafı rahatlatacak bir dizi projeyi hayata geçireceklerini, sorunları ve yapılması gerekenleri çok iyi bildiklerini, çözüm odaklı bir yerel yönetim için halkın desteğini beklediklerini açıkladı.



31 Mart yerel seçimlerinde seçmenlerden sandığa gitmelerini ve İYİ Parti kadroları için tercihte bulunmalarını isteyen Ertekin, 19 temel proje ile Çorum’u geleceğe hazırlayacaklarını kaydetti.

Ertekin, Çorum’un en büyük problemlerinden biri olan mülteci sorununu ise en akılcı yöntemlerle, kimseyi zor durumda bırakmadan çözeceklerini dile getirdi.

İYİ Parti heyeti ayrıca Armina Tekstil Fabrikası’nı ziyaret ederek burada görev yapan kadın işçilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.