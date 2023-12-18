Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, 16.hafta maçlarını yönetecek hakemler dijital atamayla belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 21 Aralık Perşembe günü, Şanlıurfaspor’la deplasmanda oynayacağı maçta Tekirdağ bölgesi A klasman hakemi Mehmet Ali Özer düdük çalacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacak maçta Özer’in yardımcılıklarını ise Ankara bölgesinden Yusuf Susuz ile Erzurum bölgesinden Ömer Lütfü Aydın yapacak. Ankara bölgesinden Demokrat Özgür Güneş ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

1 GALİBİYET 4 BERABERLİK

Orta hakem Mehmet Ali Özer, Ahlatcı Çorum FK’nın daha önce 4 maçını yönetti. Ahlatcı Çorum FK, Özer’in yönettiği maçlarda 1 galibiyet, 4 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi.

Kırmızı-siyahlı takım, Özer’in yönettiği maçlarda bu sezon deplasmanda Bandırmaspor’la 0-0 berabere kalırken, tek galibiyetini geçen sezon, sahasında İnegölspor’u 2-0 yenerek aldı. Çorum temsilcisi, Özer’in düdük çaldığı diğer maçlarda, 2017-2018 Sezonunda, deplasmanda 1461 Trabzon’la 3-3, 2021-2022 Sezonunda ise yine deplasmanda Somaspor’la 1-1 berabere kaldı.

7 SARI 2 KIRMIZI

Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcular, Mehmet Ali Özer’in yönettiği maçlarda 7 sarı, 2 kırmızı kart, rakip takım futbolcuları ise 7 sarı kart gördüler.

URFA DA ÖZER’LE HİÇ YENİLMEDİ

Ahlatcı Çorum FK’nın rakibi Şanlıurfaspor da Mehmet Ali Özer’in yönettiği 4 maç oynadı. Günaydoğu Anadolu ekibi bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmezken. Yeşil-sarılı ekip bu maçlarda deplasmanda Pazarspor’u 5-0, İnegölspor’u ise 2-1 yenerken, evinde Kırşehir FK ile, bu sezon da deplasmanda Sakaryaspor’la 1-1 berabere kaldı.

Şanlıurfasporlu futbolcular bu maçlarda 12 sarı, rakip takım oyuncuları ise 9 sarı, 1 kırmızı kart gördüler.

YÖNETTİĞİ MAÇLARDA BERABERLİK DAHA ÇOK

Mehmet Ali Özer, hakemlik kariyerinde bugüne klasmanda 83 maç yönetti. Bu maçların 28’ini ev sahibi takımlar, 25’ini deplasman takımları kazanırken, 29 karşılaşma da berabere bitti.