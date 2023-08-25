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Sungurlu İlçesi’ne bağlı Eşme Köyü’nde vatandaşlar kazanlar dolusu bulgur kaynatarak, doğal üretim yapıyor. Buğday hasadının ardından köylerde bulgur kaynatma telaşı başladı.

Sungurlu Eşme Köyü’nde Uğur Kenesarı ve ailesi, daha doğal ve lezzetli bulgur üretimi için bakır kazanlarda hedik kaynattı. Bulgur kaynatma işlemi, kurulan ocaklara büyük kazanların yerleştirilmesiyle yapılıyor.

Vatandaşlar, dev kazanlarda büyük bir emekle buğday kaynatarak kış aylarına hazırlık yapıyor. Buğdayların yıkanmasının ardından kurulan ocaklar üzerine konulan bakır kazanlarda binbir güçlükle kaynatılan buğdaylar, daha sonra yerlere serilen çadır ve hasırlar üzerinde kurutulmaya bırakılıyor. Kuruyan buğdaylar daha sonra bulgur olmak üzere değirmenlere gönderiliyor.

Çorum’da bazı köylerde arsanada bulgur sürme ve soku taşında bulgur dövme çalışmaları da devam ediyor.