Ahlatcı Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, 2-1 kaybettikleri ancak

Play-Off’a 5.sıradan bilet aldıkları Boluspor maçından sonra yaptığı açıklamada, hedeflerinin Süper Lig’e yükselmek olduğunu ifade etti.

Çok verimli bir sezon geçirdiklerini belirten Özbalta’nın, kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklaması şöyle: “Sezonun geneli şehrimiz, taraftarlarımız, yönetimimiz ve teknik ekibimiz açısından son derece verimli geçti.

Bugün oyuncularımız verilen görevleri tam anlamıyla yerine getirdi. Birçok net gol pozisyonuna girerek güzel işlere imza attılar.

Hedefimiz Süper Lig. Bu doğrultuda play-off müsabakalarında karşılaşacağımız Kocaelispor maçına odaklanmalıyız. Tüm taraftarlarımızı bu maça bekliyoruz. Bu güne kadar gösterdiğimiz özveriyi, disiplini, ciddiyeti rakip takıma saygı göstererek amasız, fakatsız, koşulsuz tek vücut halinde kenetlenerek bir üst tura çıkacağımızdan hiç bir şüphem yoktur.”

YENİ DİZİLİŞİN

HAKKINI

VERDİLER

Ahlatcı Çorum FK, bu sezon ilk kez bir maça 3-5-2 dizilişiyle başlarken, teknik direktör Serkan Özbalta, futbolcuların bu sistemde de gayet başarılı olduklarını ifade etti. Özbalta, “Boluspor’un oynayacağı oyunla alakalı sahaya farklı bir dizilişle çıktık. O dizilişin de hakkını verdiler, ta ki yediğimiz gole kadar. Orada bir anlaşmazlık oldu ve golü yedik. Ama hemen akabinde reaksiyon gösterdik ve 1-1’i yakaladık.

BOLU’NUN

DAHA ÇOK

İHTİYACI

VARDI

Topla oynama oranı olarak biraz daha fazlaydı Boluspor’un ama bizim de çok net gol pozisyonu sayıları saydım. Maç öyle de bitse biz beşinci bitiriyorduk, yenildiğimizde de beşinci bitiriyorduk. Açık söylüyorum, iki taraf için de aslında beraberlik gibi görünen müsabakada Boluspor’un daha çok ihtiyacı vardı. Demek ki şehrin ihtiyacı vardı. İnsanların sevinmeye ihtiyacı vardı, birlik olmalarına ihtiyacı vardı. O anlamda onlar kazandı. Tekrar onları kutluyorum” diye konuştu.