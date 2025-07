01-30 Haziran 2025 tarihleri arasında internet, sosyal medya, televizyon ve yazılı basını kapsayan 10 bini aşkın kaynak üzerinden hazırlanan MTM Medya Takip Merkezi raporu; başkanların geleneksel ve dijital medyadaki konuşulma oranlarına ışık tutuyor.

İşte listedeki İlk üç başkanın geleneksel haberlerin %48’ini, sosyal medya paylaşımlarının ise %95’ini oluşturduğu o araştırma ve ortaya çıkan çarpıcı sonuçlar.

MEDYA VE SOSYAL MEDYA

İLK 4’E GİREN BAŞKANLAR

Söz konusu dönemde Ekrem İmamoğlu, Cemil Tugay, Mansur Yavaş ve Fatma Şahin hem geleneksel hem de sosyal medyanın ilk dört sırasını paylaşarak kesişen bir medya başarısı yakaladı. Bu performans, söz konusu liderlerin çok kanallı iletişim stratejileriyle kamuoyunun ilgisini eş zamanlı olarak canlı tutma becerisini ortaya koyuyor.

HABER SAYILARIYLA AYIN

GÜNDEMİNİ BELİRLEDİLER

Geçtiğimiz ay geleneksel medyada 75 bin haberle en yüksek görünürlüğü Ekrem İmamoğlu elde etti. İmamoğlu’nu, 63 bin haberle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve 22 bin haberle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş izledi.

MEDYADA EN ÇOK

KONUŞULANLAR

1. Ekrem İmamoğlu: 75.137 haber

2. Cemil Tugay: 63.879 haber

3. Mansur Yavaş: 22.779 haber

4. Fatma Şahin: 10.012 haber

5. Mustafa Bozbey: 45.822 haber

6. Memduh Büyükkılıç: 43.701 haber

7. Tahir Büyükakın: 13.484 haber

8. Vahap Seçer: 19.444 haber

9. Muhittin Böcek: 18.804 haber

10. Ahmet Aras: 25.046 haber

SOSYAL MEDYADA DA

İMAMOĞLU ZİRVEDE

Sosyal medya etkileşimlerinde Ekrem İmamoğlu net bir farkla zirvede yer aldı. Onu, sırasıyla Cemil Tugay ve Mansur Yavaş takip ederek sosyal medya gündemini domine etti. Bu etkileşim hacmi, sosyal medyanın yerel yönetimler için vazgeçilmez bir araç olduğunu gösteriyor.

Sosyal Medyada En Çok Konuşulan Belediye Başkanı

1. Ekrem İmamoğlu: 1.900.000 ileti

2. Cemil Tugay: 431.100 ileti

3. Mansur Yavaş: 399.500 ileti

4. Fatma Şahin: 62.800 ileti

5. Tahir Büyükakın: 22.700 ileti

6. Vahap Seçer: 16.300 ileti

7. Muhittin Böcek: 15.300 ileti

8. Ahmet Aras: 8.600 ileti

9. Mustafa Bozbey: 7.700 ileti

10. Memduh Büyükkılıç: 4.400 ileti

SOSYAL MEDYADA YÜKSELEN İSİMLER

Medya ve sosyal medya listelerinde yer almalarına rağmen özellikle sosyal medya performanslarıyla 2’şer sıra çıkış yakalayan büyükşehir belediye başkanları ise şöyle:

● Tahir Büyükakın: Medyaya göre 2 basamak yükselerek sosyal medyada 5’inci oldu.

● Vahap Seçer: Medyaya göre 2 basamak yükselerek sosyal medyada 6’ncı oldu.

● Muhittin Böcek: Medyaya göre 2 basamak yükselerek sosyal medyada 7’nci oldu.

● Ahmet Aras: Medyaya göre 2 basamak yükselerek sosyal medyada 8’inci oldu.

BAŞKANLAR SOSYAL MEDYADA

8.5 KAT FAZLA KONUŞULUYOR!

Geçtiğimiz ay listelere giren ilk 10 isimle ilgili olarak geleneksel medyada toplam 338 bin haber, sosyal medyada ise 2.8 milyon paylaşım yapıldığı dikkatlerden kaçmıyor. Bu da sosyal medyanın geleneksel medyaya göre yaklaşık 8,5 kat daha fazla görünürlük sağladığını gösteriyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMININ

YÜZDE 95’İ İLK 3 İSİMLE İLGİLİ

Geleneksel medyada en çok konuşulan ilk üç başkan, haberlerin %48’ini oluştururken, sosyal medyada ise ilk üç isim, paylaşımların %95’ini domine ettiği görülüyor.

Buna göre; Ekrem İmamoğlu ile ilgili her 1 geleneksel habere karşılık sosyal medyada 25 paylaşım yapıldı. Mansur Yavaş için bu oran her 1 habere karşılık 17 paylaşıma denk geliyor. Cemil Tugay için ise bu oran her 1 habere karşılık 7 paylaşım olarak gerçekleşti.

GELENEKSEL VE DİJİTAL MECRALARIN EŞ ZAMANLI ETKİSİ

MTM Medya Takip Merkezi verileri, yerel yöneticilerin hem geleneksel hem de dijital mecralarda eş zamanlı ve etkili bir varlık gösterdiğini gösteriyor. Rakamlar sosyal medyanın geleneksel medyaya kıyasla geçtiğimiz ay çok daha hızlı ve yoğun etkileşim sunduğunu ortaya koyuyor. Bu açıdan bakıldığında, sosyal medyanın yerel yönetimlerin PR çalışmalarında artık sadece destekleyici bir rol oynamadığını başkanların gündem belirlediği birincil platform haline geldiği görülüyor.

Muhabir: Haber Merkezi