Çorum Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği Han Sohbetleri’nin konuğu yazar-akademisyen Dr. Ömer Demirbağ olacak.

Çorum Belediyesi “Han Sohbetleri” söyleşilerinin 8.’sinde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Demirbağ’ı konuk edecek.

Sevilen yazar Dr. Ömer Demirbağ, “Gazze Zulmü-Yahudilik-Siyonizm” konu başlığı ile Çorumlularla bir araya gelecek. Söyleşi, yarın (10 Temmuz 2025 Perşembe günü) saat 20.30’da Velipaşa Hanı’nda gerçekleşecek.

Etkinliğe tüm Çorumlular davet edildi.

Muhabir: SELDA FINDIK