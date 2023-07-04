İl Genel Meclisi’nin Temmuz ayı ikinci toplantısı Mehmet Bektaş yönetiminde yapıldı. Toplantıda bir önceki toplantının karar özetinin okunmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Buna göre ilk olarak İl Özel İdaresi Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında yer alan ve boş bulunan 9. Dereceli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosunun iptal edilerek yerine norm kadro içinde bulunan 1. Dereceli müdür kadrosunun ihdası ile ilgili üyelere bilgi verildi. Yeni kurulacak müdürlüğe atanacak müdür kadrosu üyelerin oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıda daha sonra ilimizde yer alan YİBO’ların durumları ile ilgili Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu tarafından hazırlanan rapor Abdurrahman Karagöz tarafından üyelerin bilgisine sunuldu. Karagöz bu okullarda 465’i gündüzlü, 62’si de yatılı olmak üzere 527 öğrencinin eğitime devam ettiğini, okulların bakım onarımlarını İl Özel İdaresi İnşaat ve Emlak Şubesi tarafından yapıldığını vurguladı.

Gençlik ve Spor Komisyonu tarafından yaz okulları ile ilgili hazırlanan raporu da Erdoğan Köroğlu üyelerin bilgisine sundu. Köroğlu 4 Temmuz itibariyle başlayan yaz okullarında kontenjan sınırlaması olmadığını ve spor malzemelerinin ise yeterli olduğunu dile getirdi.

Toplantıda son olarak KKKA ile ilgili Çevre ve Sağlık Komisyonu’nun raporunu Kemal Özönal okudu. Hastalıkla eilgilgili bilgi vererek yapılması gerekenleri anlatan Özönal bu yıl 2 kişinin keneler yüzünden hayatını kaybettiğini, hastalığın önlenmesine yönelik bakanlıklar tarafından hayvan yetiştiricilerine kene ilacı dağıtıldığını anlattı.