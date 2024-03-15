Çorum’da görülen şap hastalığı nedeniyle 17 Ocak 2024 tarihinden bu yana kapalı halde bulunan küçükbaş ve büyükbaş hayvan pazarlarının, şap hastalığının kontrol altına alınmasıyla İl Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu tarafından alınan kararla 18.03.2024 tarihinden itibaren açılmasına karar verildiğini belirten İl Müdürü Hayrullah Göktekin, “Şap veya benzeri bulaşıcı hastalıkların ilimizde tekrar görülmemesi için 1. dönem şap aşılama kampanyamız tüm hızıyla devam ediyor. Üreticilerimizin de daha dikkatli olması gerekiyor. Hayvan nakillerinde üreticilerimizin, hayvanların küpeli olması, il içinde nakledilen büyükbaş hayvanların pasaportlarının bulunması, küçükbaş hayvanların nakil belgelerinin olması, iller arasında nakledilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların ise bu belgelerle birlikte veteriner sağlık raporunun olmadan hayvanlarını nakletmemeleri gerekiyor” dedi.

Göktekin, İl ve İlçe Müdürlüklerince gerekli denetimlerin artırılarak titizlikle devam edeceğini söyledi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR