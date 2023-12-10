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İl Müftüsü Biçer, Türkiye Diyanet Vakfı(TDV) tarafından hayırseverlere gönderilen “Teşekkür Belgeleri”ni takdim etti.

Muharrem Biçer, hayırsever iş insanlarına yaptıkları anlamlı bağışlardan dolayı bir kez daha teşekkür ederek “Allah hayırlarınızı en güzel şekilde kabul eylesin” diyerek duada bulundu.

Müftü Biçer hayırseverlere belgelerin yanında Kur'an-ı Kerim de hediye etti.

Ziyaretlerde İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül ve TDV Çorum Şubesi mütevelli heyetinden M. Vehbi Köklükaya da hazır bulundu.