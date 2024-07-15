Danimarka’da bulunan şair ve yazar Hüseyin Uçar, Veli Uçar, Mithat Uçar ve Ayşe Topcu’nun babası, merhum Melek Uçar’ın eşi olan Haydar Uçar, köyde aniden rahatsızlanması sonucu vefat etti.

Kuşsaray Köyü’nün ileri gelenlerinden Haydar Uçar’ın vefatı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı.

Merhumun cenazesi bugün saat 15.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek olan hakka yürüme erkanının ardından Kuşsaray Köyü mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: SELDA FINDIK