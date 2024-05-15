Dudu, Münire, Rafet Türksal'ın ağabeyi, Erdinç, Erman, Erkan Türksal'ın babası, Osmancık Haber Editörü İlhami Türksal'ın amcası emekli öğretmen Haydar Türksal, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.

4 CENAZE BİRDEN KALDIRILDI

Öte yandan aynı cenaze töreni ile birlikte Çorum Merkez Salur Köyü’nden olup rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden Mustafa Sırrı Kızılırmak; merhum Ali Kocabıyık'ın eşi, öğretmen Gazi Kocabıyık, Meral Gökhan, Zühal Kocabıyık ve Ülker Yılmaz'ın annesi Lütfiye Kocabıyık ve Mecitözü - Elmapınar köyünden gelme, merhum Suhip Çalık'ın eşi, Emine, Hasan, Hüseyin ve Mustafa Çalık'ın annesi, Yaşar ve Emin Tortum'un ablası Fadime Çalık da sonsuzluğa uğurlandı.

Cenaze törenine; Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar, Küresel Gazeteciler Konseyi Çorum İl Temsilcisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Odabaş ve bazı siyasiler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Editör: Haber Merkezi