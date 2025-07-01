Çorum Şehir Stadı'nın otopark alanında özel sürücü kursunun desteğiyle görme engelli bireylere yönelik otomobil kullanma etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte 6 görme engelli, direksiyon eğitmeninin kontrolünde yaklaşık 1,5 kilometrelik parkurda otomobil kullandı.

Derneğin Çorum Şubesi Başkanı Şaban Kabakçı, görme engellilerin sosyal hayata katılımı, diğer fertlerle eşit imkanlarda hayatlarını sürdürmeleri için sosyal farkındalık projeleri yaptıklarını söyledi.

Görme engelli bireylere yönelttikleri "Görseydiniz ne yapardınız?" sorusuna, en yüksek "Araç kullanmak" cevabının verildiğini belirten Kabakçı, "Özel bir sürücü kursuyla farkındalık çalışması yapmaya çalıştık, bu tadı alsınlar, bu zevki en azından hissetsinler diye. Kardeşlerimiz çok mutlu oldu." dedi.

Görme engelli gazi Yusuf Şen ise uzun süredir araç kullanamadığını dile getirerek, "Farklı deneyim oldu. Araba kullanmayı özlemişim. Etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederim." ifadesini kullandı.



Kader Çetin de araç kullanmayı çok istediğini vurgulayarak, "Çok heyecanlandım, ilk defa biniyoruz. Çok mutluyum, inşallah başka zaman da olur. Ben gaza basmayı çok seviyorum. Onu hissettim. Gaza basmak çok güzel bir şey, hayalimdi." diye konuştu.

Büşra Şimşek de çok keyifli zaman geçirdiğini anlatarak, "Araç kullanmayı çok istiyordum ancak görme problemimden dolayı mümkün olmuyor. Hocamız sayesinde çok güzel eğitim almış olduk." dedi.

Özel sürücü kursunun direksiyon eğitmeni Gülay Kaya da ilk kez görme engellilere araç kullandırdığına işaret ederek, "Gerçekten yetenekliler. İlk defa sürdürdüm, ben de çok heyecanlandım. Benim için çok güzel tecrübe oldu." şeklinde konuştu.