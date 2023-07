Tahmini Okuma Süresi: dakika

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gelecek Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Muhammed Taha Derin, seçim öncesi demiryolunun yatırım programına alındığını söyleyen iktidar temsilcilerinin bir yalanının daha ortaya çıktığını belirterek, “Çorum için yine hayaller gar, gerçekler otogar” dedi.

Çorumlu vatandaşların AK Parti’ye her seçim döneminde yüzde 60’ın üzerinde oy vermesine karşılık AK Parti iktidarının Çorum’a hala üvey evlat muamelesi yaptığını kaydeden Muhammed Taha Derin, her seçim öncesi verilen vaatlerin ise havada kaldığını ifade etti.

AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana gerçekleştirilen her seçim döneminde havaalanı, hızlı tren, acemi birliği gibi konuların ısıtılıp ısıtılıp temcit pilavı gibi önümüze konduğunu dile getiren Derin, önümüzdeki yerel seçimlerde de yine aynı vaatlerin verilmeye devam edeceğini belirtti.

AK Parti iktidarının Çorum’a hizmet konusunda kör baktığını, Çorumlu vatandaşların da yerel seçimlerde AK Parti’ye kör bakması gerektiğini vurgulayan Muhammed Taha Derin, “Birinin dediği, birisini tutmuyor. Seçim öncesi vaatler ile açıklanan yatırımlar arasında koskoca 21 yıl var. Sizin Çorum'a halkına verdiğiniz değer bu mu?

Aklımızla dalga geçmeyi bırakın. Çorum, Amasya ve Samsun’da yaşayan 3 milyondan fazla insana reva görülmeyen raylı sistem siyasi hamleler ile başka illere reva görülebiliyor, tıpkı havalimanında olduğu gibi” dedi.