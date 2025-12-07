İl Tarım ve Orman Müdürü İl Hasan Taş ve Gıda, Yem ve Şube Müdürü Alaattin Bal, Ziraat Odası eski Başkanı ilimizin örnek üreticilerinden Mehmet Sayan’a ait havuç tarlasını ziyaret ederek devam eden hasat çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyarette üretim süreçlerine ilişkin detaylı bilgi alan İl Müdürü Taş, üreticinin modern tarım tekniklerini başarıyla uygulamasından ve elde edilen yüksek verimden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Taş, tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, kaliteli ürün elde edilmesi ve üreticilere teknik destek sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Hasat alanındaki incelemelerin bölgedeki üretim faaliyetlerine önemli katkılar sunacağı belirtilirken, İl Müdürü Hasan Taş, çiftçilerin emeğinin her zaman değerli olduğunu vurgulayarak, “Bakanlığımız tarımsal üretimin her aşamasında üreticilerimizin yanında olmaya devam edecek” dedi.

Ziyaret, bereketli bir sezon temennileri ve üreticilere teşekkür mesajlarıyla sona erdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ