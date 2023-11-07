Olay, Mimar Sinan 1. Cadde'de bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parka gelen 1'i çocuk 3 şahıs havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çarşı mahalle bekçileri sevk edildi.

f11a6f04-0375-4b94-a209-32c744ab9d48 Şahıslar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, şahıslar polis ekiplerini gördükleri esnada Mimar Sinan 10. Sokak üzerine giderek tabancayı park halindeki bir otomobilin altına sakladı.

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Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu otomobilin altına atılan tabanca polis ekipleri tarafından bulunarak incelenmek üzere el konuldu. 

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