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Olay, Mimar Sinan 1. Cadde'de bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parka gelen 1'i çocuk 3 şahıs havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve çarşı mahalle bekçileri sevk edildi.

Şahıslar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, şahıslar polis ekiplerini gördükleri esnada Mimar Sinan 10. Sokak üzerine giderek tabancayı park halindeki bir otomobilin altına sakladı.



Ekiplerin dikkatli çalışması sonucu otomobilin altına atılan tabanca polis ekipleri tarafından bulunarak incelenmek üzere el konuldu.