Olay, Bahçelievler Mahallesi Sülüklüevler 16. Sokak'ta 5 katlı bir aparmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3. katında ikamet eden O.Ö. (16), hava almak için evlerinin balkonuna çıktı. Dengesini kaybeden genç, balkondan aşağıya düşerek ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Editör: İHA AJANS